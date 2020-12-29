Sözer'in eski sevgilisi olduğu iddia edilen Kemal Delbe tarafından öldürülmesiyle ilgili, "Bu suçu işleyen katile yargı hak ettiği en ağır cezayı verecektir" dedi. Şentop, "İnsanlıktan nasipsiz bir cani tarafından katledilen Aylin hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve öğrencilerine sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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