İstanbul Maltepe'de Kemal Delbe isimli şahıs, eski sevgilisi olduğu iddia edilen özel bir üniversitede öğretim görevlisi Aylin Sözer'i vahşice öldürdü.
Kemal Delbe tarafından yakılarak öldürülen öğretim üyesi Aylin Sözer'in geçen yıl konuk olduğu özel bir TV kanalının canlı yayınında 'şiddet' üzerine konuştuğu görüntüler ortaya çıktı.
ÇARPICI CEVAP
Artan cinayetler ve şiddet vakalarının çocuklara nasıl yansıdığını değerlendiren Sözer'in, yayında "Ne büyüklükte bir sorunla karşı karşıyayız? Okullarda şiddet yaygınlaşıyor diyebiliyor muyuz?" sorusuna verdiği cevap çok çarpıcı olmuştu:
TV PROGRAMINDA ŞİDDETLE İLGİLİ SÖZLER
"Duygusal olsun olmasın, fiziksel olsun olmasın zorbalığın her türlüsünü şiddet olarak görebiliriz. Zorbaların hepsi bir dönem mağdurdur daha önce zorbalığa uğramış kişilerin içinden çıkar bütün zorbalar. Toplumda herkesin gözü önünde şiddet olayları var, çocuklar gördüğü zaman demek ki böyle yapılıyormuş diyor çocuklar.
"DÜNYANIN HER YERİNDE CİDDİ BİR SORUN BU"
Dünyanın her yerinde ciddi bir sorun bu. Çözülür mü? Sanmıyorum. Önlenir, azalır. Çocuklarımız toplumu model olarak öğreniyorlar, biz toplumda ne kadar şiddeti uyguluyorsak o kadar yaygınlaşıyor.Artık öğretmenlere varan sonuçları var."