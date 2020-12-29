



"DÜNYANIN HER YERİNDE CİDDİ BİR SORUN BU"

Dünyanın her yerinde ciddi bir sorun bu. Çözülür mü? Sanmıyorum. Önlenir, azalır. Çocuklarımız toplumu model olarak öğreniyorlar, biz toplumda ne kadar şiddeti uyguluyorsak o kadar yaygınlaşıyor.Artık öğretmenlere varan sonuçları var."







