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    • 28.12.2020 17:34
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    • 28.12.2020 17:37
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    ın penceresinden düşen 13 yaşındaki kız çocuğu

    'ın Nazilli ilçesinde apartmanın ındaki evinin penceresinden düşen 13 yaşındaki , kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Acı olayı alan Tüten ailesi yıkıldı.

    AA
    7. kattan düşen kız çocuğu öldü

    Zafer Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki apartmanın 7. kat penceresinden bir kişinin beton zemine düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 13 yaşındaki Elifnaz Tüten, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Nazilli Devlet Hastanesinde görevli doktorlar Ali Tüten ve Gamze Tüten çiftinin kızları olduğu belirlenen 13 yaşındaki Elifnaz Tüten, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

    Acı haberi çalıştıkları hastanede alan Tüten çiftini mesai arkadaşları teskin etmeye çalıştı.

    Öte yandan olay öncesi genç kızla aynı evde bulunan 2 yaşındaki kardeşi yakınları tarafından evden alındı.

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    Haberler Yaşam 7. katın penceresinden düşen 13 yaşındaki kız çocuğu öldü