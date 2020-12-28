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    • 28.12.2020 18:24
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    • 28.12.2020 18:38
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    'da ye düzenlenen baskınında le oynarken yakalanan şüpheliler, "Kağıt oynamıyoruz, fal bakıyoruz" iddiasında bulundu

    'nın ilçesinde bir ye düzenlenen baskında oynarken yakalanan şüpheliler, karşılarında i görünce "Kağıt oynamıyoruz, fal bakıyoruz" diyerek dan kurtulmaya çalıştı. İşletmecinin de aralarında bulunduğu 6 kişiye yein tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları nedeniyle 18 bin 900 lira ceza kesildi.

    AA
    Kağıt oynamıyoruz, fal bakıyoruz

    Merzifon'da polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçe merkezindeki iş yerlerine yönelik denetimlerini devam ettirdi.

    Bu kapsamda, Gazimahbup Mahallesi'ndeki bir kıraathaneyi denetleyen İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk ve beraberindeki ekipler, içeride birilerinin olduğundan şüphelenerek iş yerine girdi.

    Ekipler, kıraathanede kağıt oyunları oynandığını tespit etti.

    ŞÜPHELİLER GÜLDÜRDÜ!

    Polisin içeri girmesiyle birlikte şüphelilerden bazıları "Kağıt oynamıyoruz, fal bakıyoruz. Sadece oturmaya, çay içmeye geldik." dedi.

    "GİDECEKSİNİZ EVİNİZDE OTURACAKSINIZ"

    İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk ise içeridekilere, "Gideceksiniz evinizde oturacaksınız. Sağlığınız için alınan tedbirlere uyun. Sizlerin sağlığı için uğraşıyoruz." şeklinde uyarıda bulundu.

    Baskında, kıraathane işletmecisi N.K'ye ve içerideki 5 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 18 bin 900 lira ceza uygulandı.

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    Haberler Yaşam Merzifon'da kıraathaneye düzenlenen polis baskınında iskambille oyun oynarken yakalanan şüpheliler, "Kağıt oynamıyoruz, fal bakıyoruz" iddiasında bulundu