Bu kapsamda, Gazimahbup Mahallesi'ndeki bir kıraathaneyi denetleyen İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk ve beraberindeki ekipler, içeride birilerinin olduğundan şüphelenerek iş yerine girdi.

Ekipler, kıraathanede kağıt oyunları oynandığını tespit etti.

ŞÜPHELİLER GÜLDÜRDÜ!