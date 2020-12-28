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    • 28.12.2020 16:36
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    • 28.12.2020 16:42
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    'nin eyaletinde uçurumdan yuvarlanan kadının mucize kurtuluşu

    ’nin kentinde metrelerce yükseklikteki uçurumdan yuvarlanan nün imdadına itfaiye ekibi yetişti. İtfaiye ekipleri o anları drone ile görüntülendi.

    DHA

    ABD'nin San Francisco kentinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü metrelerce yükseklikteki uçurumdan yuvarlandı.

    M-20 karayolu güzergahında meydana gelen kazada, şans eseri kadın sürücünün hayatta kaldığı ifade edildi.

    Kullanılamaz hale gelen araçta sıkışan sürücünün imdadına San Francisco İtfaiye Departmanı yetkilileri yetişti. Mucize olarak adlandırılan olayda kadın sürücüye ilk müdahaleyi itfaiye ekipleri gerçekleştirdi.

    İtfaiye yetkilileri, o anları drone ile görüntüledi. Hastaneye kaldırılan kadın sürücünün yaşam mücadelesi verdiği ifade edildi.
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