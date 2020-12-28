Geri dönüşüm ameliyatı nedir? Geri dönüşüm ameliyatı ne demek?

Geri dönüşüm ameliyatı ne demek? Ünlü isimlerden Seren Serengil'in olacağını açıkladığı geri dönüşüm ameliyatı nedir? Serengil sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada geri dönüşüm ameliyatı olacağını belirtti ve sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Bu ameliyatın ne olduğu da arama motorlarında sorgulanmaya başlandı.