Geri dönüşüm ameliyatı nedir? Geri dönüşüm ameliyatı ne demek?

Geri dönüşüm ameliyatı ne demek? Ünlü isimlerden Seren Serengil'in olacağını açıkladığı geri dönüşüm ameliyatı nedir? Serengil sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada geri dönüşüm ameliyatı olacağını belirtti ve sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Bu ameliyatın ne olduğu da arama motorlarında sorgulanmaya başlandı.
GERİ DÖNÜŞÜM AMELİYATI NEDİR?
Mide kelepçesi ameliyatında mideyle yemek borusu arasına silikondan yapılmış halka şeklinde bir bant yerleştirilir.
Bu bant cilt altına konulan bir cihaz yardımıyla şişirilir ya da gevşetilir. Bu şekilde hastanın kilo verme hızına göre bandın açıklığı kolaylıkla ayarlanabilir.
Hastanın kilo verme hızına göre kelepçenin açıklığı her zaman ayarlanabilir. Bir sorun olmadığı takdirde kelepçe ömür boyu kalabilir.
Bir sorun yaşandığında kelepçe çıkarılarak sorun kolaylıkla giderilebilir; yani geri dönüşümlü bir ameliyattır.