"Gıda mühendisi bilirkişinin raporuyla da sodanın ağzının kapalı olduğu ve dışarıdan da kapak açılmaksızın sodaya bu tip bir örümceğin konulmasının mümkün olmadığı tespit edildi. Müvekkil ve ailesi bundan böyle tüm içeceklere ve hatta yiyeceklere şüpheyle yaklaşacak.