Kent merkezinde Mevlana Mahallesi Rüya Sokak'ta ikamet eden Gülbeyaz Topgül, Kent Meydanı'nda yapımına başlanan Merkez Camii ve Külliyesi'ne yardımda bulunmak için yaklaşık bir yıl önce niyet etti. Ancak yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle tedaviye başlayan ve geçtiğimiz haftalarda ameliyat olan Topgül bağışını teslim edemedi. Başkan Bilgin, Merkez Camii ve Külliyesi Yaptırma Yaşatma Dernek Başkanı Beşir Köksal ve muhasibi Ali Kılıç ile birlikte Gülbeyaz Topgül'ü evinde ziyaret etti. Topgül biriktirdiği para ile emekli maaşı ve dükkân kiralarını da birleştirerek 500 bin lira nakdi yardımı Başkan Bilgin'e teslim etti.

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