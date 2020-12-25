DUMANDAN ZEHİRLENDİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Öğrencilerden birkaç gün boyunca haber alınamamasının ardından gençleri merak eden arkadaşları, dün gece öğrencilerin evine gitmesinin ardından Banglay Conte'nin ve Abdoulaye Yansane'nin cansız bedenleri ile karşılaştı. Yapılan ilk incelemede, öğrencilerin ısınmak için kaldıkları evde bulunan kömür sobasında mangal kömürü kullandıkları, sonrasında ise gençlerin uyuya kalmasının ardından yattıkları odada bulunan sobanın dumanından zehirlenerek hayatlarını kayıp ettikleri belirlendi.