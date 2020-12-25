Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'deki balık popülasyonuna zarar veren, kendi türünü dahi yiyen balon balığı, Akdeniz'e yerleşti. Güçlü çenesi ve dişleriyle teneke kutuyu dahi kolayca parçalayan, balıkçı ağlarına da zarar veren bu türün kontrol altına alınması için Tarım ve Orman Bakanlığı balon balığının kuyruğunu getirene 5 lira ödemeye başladı.