'EN ÇOK TERCİH BURUN AMELİYATI'

KTÜ Tıp Fakültesi Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Muhammet Uraloğlu, Karadenizlilerin burun yapısının genetik olduğunu belirterek, "Karadeniz Bölgesi'nde estetik olarak en çok burun ameliyatları yapılıyor. Bölgemizde insanların burunları hakikaten sorunlu. Sadece şekil olarak değil nefes alamama durumları da çok fazla oluyor. Kadınların yanı sıra erkeklerin de en çok tercih ettiği ameliyat, burun operasyonları oluyor. Karadeniz Bölgesi'nde genetik olarak burun yapısı diğer bölgelere göre biraz daha uzun ve şekli bozuk olabiliyor. İsviçre veya Finlandiya'da bulunan meslektaşlarımızın en az yaptığı operasyon burun ameliyatı. Onlar da burun ameliyatlarını öğrenebilmek için bölgemize geliyorlar" dedi.

