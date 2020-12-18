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    • Ekonomi
    • 18.12.2020 10:28
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    • 18.12.2020 10:41
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    ! Bakan Pakdemirli desteği duyurdu! Bugün 18.00'den sonra paralar hesaplarda

    haberine göre Tarım ve Orman Bakanı , küçük ölçekli geleneksel kıyı balıkçılarına bugün saat 18.00’den sonra 13 milyon 733 bin lira destekleme ödemesi yapılacağını açıkladı.

    Bakan desteği duyurdu! Bugün paralar hesaplarda

    Tarım ve Orman Bakanı , küçük ölçekli geleneksel kıyı balıkçılarına bugün saat 18.00'den sonra 13 milyon 733 bin lira destekleme ödemesi yapılacağını açıkladı.

    İşte Bakan Pakdemirli'nin paylaşımı
    Balıkçılık av filomuzun %90'ını oluşturan küçük ölçekli balıkçılarımıza, 2020 yılı için 13 milyon 733 bin 500 TL'lik destekleme ödemesini bugün 18.00'den sonra yapıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.

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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA! Bakan Pakdemirli desteği duyurdu! Bugün 18.00'den sonra paralar hesaplarda