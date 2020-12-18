Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, küçük ölçekli geleneksel kıyı balıkçılarına bugün saat 18.00'den sonra 13 milyon 733 bin lira destekleme ödemesi yapılacağını açıkladı.

İşte Bakan Pakdemirli'nin paylaşımı

Balıkçılık av filomuzun %90'ını oluşturan küçük ölçekli balıkçılarımıza, 2020 yılı için 13 milyon 733 bin 500 TL'lik destekleme ödemesini bugün 18.00'den sonra yapıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.



