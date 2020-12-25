O nedenle bu yılbaşını yüzde 50 doluluk oranıyla geçireceğimizi düşünüyorum. Önceki senelerde Alaçatı'da her yer yüzde 100 dolu olurdu hatta bekleme listelerimiz olurdu. Bu defa böyle olmadı. 'Sağlık olsun' diyoruz.