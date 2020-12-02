Yılbaşına kadar 1 milyon tane balon balığının getirilmesi düşünülüyor. Bakanlığın yılbaşına kadar bu sayıya ulaşacağını zannetmiyorum. Sadece yeşil ruhsatı olan ve ticari balıkçılık yapan arkadaşlarımız kestikleri kuyruğu Tarım İl ya da İlçe Müdürlüğü'ne götürüp teslim edecekler. Kaç taneyse taahhütname imzalayarak parasını alacaklar" dedi.

Balıkçıların, normal günde 10'a yakın balon balığı yakaladıklarını aktaran Balta, "Balıkçı arkadaşlarımız bunları her zaman yakalıyordu. Fazla yakalanabilmesi için özel çelik olta teli lazım. Balıkçıların, günde 200 tane yakalaması için çelik olta takımı yapması gerekir; bu da ek maliyet" diye konuştu.