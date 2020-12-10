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    • 10.12.2020 17:02
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    'ın ölümünün baş şüphelisi 'un da bir kadınla paylaşmış olduğu görüntüler olay oldu! 'Seni hep seveceğim'

    Tüm ’yi yasa boğan ’ın ölümünün ardından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi 'un da paylaştığı görüntüler olay oldu. Bir kadınla içki içerken çektiği görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki çekti. Ümitcan Uygun'un sevgilisi olduğu düşünülen kişi Twitter hesabından, " Kalbine hiç ummadığın anda birden girişime de sonsuz teşekkürler. Seni hep seveceğim." gibi paylaşımlarda bulundu. İşte sosyal medyada olay yaratan o görüntüler ve tweetler...

    takvim.com.tr
    Ümitcan Uygun'un bir kadınla paylaşmış olduğu görüntüler sosyal medyada olay oldu!

    Geçtiğimiz aylarda Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünün ardından sevgilisi Ümitcan Uygun sosyal medyada büyük tepki çekmiş ve Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olarak gösterilmişti.

    Olayların ardından annesi de gizemli bir şekilde ölen Ümitcan Uygun'un uzun bir aradan sonra yeniden bir başka kadınla içki içerken çekilen görüntüleri sosyal medyayı salladı.

    Genç kadının Instagram hesabından paylaşıldığı anlaşılan fotoğraf, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

    Fotoğrafı görenler "Keşke bunu görmeseydik" ve "Hem de bir kadın onu sevmediği için öldürüldü" gibi yorumlarda bulunarak şaşkınlıklarını dile getirdi.

    İşte olay yaratan o tweetler;

    ÜMİT CAN UYGUN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

    Aslen Yozgatlı olan Ümit Can Uygun 19 yaşında ve Ankara'da ikamet ediyor. Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından gözaltına alınan ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılan Ümit Can Uygun, Ankara'da ayakkabı satışı ve plakalık üretimi yapan işletmelerin sahibi.

    ALEYNA ÇAKIR OLAYI

    Aleyna Çakır, 3 Haziran tarihinde Keçiören ilçesinde bir evde ölü olarak bulundu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler, bir süre sonra sosyal medyaya sızdı. Bunun üzerine Ümitcan Uygun polis ekiplerince gözaltına alındı. Uygun, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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