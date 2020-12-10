Genç kadının Instagram hesabından paylaşıldığı anlaşılan fotoğraf, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Fotoğrafı görenler "Keşke bunu görmeseydik" ve "Hem de bir kadın onu sevmediği için öldürüldü" gibi yorumlarda bulunarak şaşkınlıklarını dile getirdi.

İşte olay yaratan o tweetler;