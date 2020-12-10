Geçtiğimiz aylarda Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünün ardından sevgilisi Ümitcan Uygun sosyal medyada büyük tepki çekmiş ve Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olarak gösterilmişti.
Olayların ardından annesi de gizemli bir şekilde ölen Ümitcan Uygun'un uzun bir aradan sonra yeniden bir başka kadınla içki içerken çekilen görüntüleri sosyal medyayı salladı.
Genç kadının Instagram hesabından paylaşıldığı anlaşılan fotoğraf, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
Fotoğrafı görenler "Keşke bunu görmeseydik" ve "Hem de bir kadın onu sevmediği için öldürüldü" gibi yorumlarda bulunarak şaşkınlıklarını dile getirdi.
İşte olay yaratan o tweetler;
ÜMİT CAN UYGUN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
Aslen Yozgatlı olan Ümit Can Uygun 19 yaşında ve Ankara'da ikamet ediyor. Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından gözaltına alınan ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılan Ümit Can Uygun, Ankara'da ayakkabı satışı ve plakalık üretimi yapan işletmelerin sahibi.
ALEYNA ÇAKIR OLAYI
Aleyna Çakır, 3 Haziran tarihinde Keçiören ilçesinde bir evde ölü olarak bulundu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler, bir süre sonra sosyal medyaya sızdı. Bunun üzerine Ümitcan Uygun polis ekiplerince gözaltına alındı. Uygun, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.