Noel ne demek? Noel ne zaman kutlanır? Noel Baba kimdir?

Noel ne zaman kutlanır? Noel ne demek? Noel Baba kimdir? Hristiyanlar için büyük bir önem taşıyan dini bayram olan Noel kutlamaları başlıyor. Christmas da denilen Noel, Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş veya Milat Yortusu olarak da bilinir. Noel kutlanan ülkelerde bu dönem yılbaşıyla birlikte tatil olmaktadır.
NOEL NE DEMEK?
İsa'nın doğumu Latin dilinde söyle anlatılır: "Festum nativitatis Domini nostri Jesu Christi"... Bu uzun anlatım değişik kiliselerde tekrarlanırken kısaltılarak "Dies Natalis Domini" (Jour de naissance du Seigneur) halini aldı. Bu kısa anlatım içindeki Natalis kelimesi de "derive" olup, İtalya'da "Natale", İspanya'da "Navidad", Portekiz'de "Natal" ve Fransa'da "Noel" haline geldi. Papa Gregoire le Grand taralından 597 yılında Saksonlara Hristiyan dinini öğretmek misyonu ile İngiltere'ye gönderilen St. Augustin, Hristiyan propagandası için "görkemli ayinler" düzenledi, 25 Aralık kutlamalarını da kısaca "Noel" günü olarak adlandırdı.
NOEL NE ZAMAN KUTLANIR?
24 Aralık gecesi ve 25 Aralık günü Hıristiyanlar için özel bir gece ve özel bir gündür. Dünyadaki 2.2 milyar Hristiyan 24 Aralık gecesi ile 25 Aralık gününü Noel / Christmas olarak kutlar.
NOEL İLE YILBAŞI FARKI NEDİR?
Noel Bayramı sık sık yılbaşı ile karıştırılıyor ancak ikisi aynı şey değil. Noel, İsa Peygamber'in doğum gününün kutlandığı Hristiyanlara özgü bir bayram. Yılbaşı ise belli bir dinin bayramı değil, birçok ülkede bir yılın bitip, diğerinin başlamasının kutlandığı geceye verilen ad. Noel 25 Aralık'ta kutlanırken; yılbaşı 31 Aralık gecesi kutlanıyor.
NOEL BABA KİMDİR?
Noel Baba, Noel arifesini Noel'e bağlayan gece evlere gizlice girerek çocuklara hediye bıraktığına inanılan efsanevi kişi.
Elfleri ile birlikte çocuklar için oyuncaklar yapar. Çocuklar kendisine mektupla Noel için hangi hediyeyi istediklerini bildirir. Noel Baba da ren geyiklerinin çektiği uçan kızağını hediyelerle doldurur ve evlere bacalardan girerek herkesin hediyesini dağıtır. Bu arada çocuklar tarafından kendisi ve geyikleri için bırakılan süt, kurabiye, havuç gibi yiyecek ve içecekleri.
Noel Baba günümüzde kır saçlı, uzun kır sakallı, sevimli, koca göbekli, tonton birisi olarak resmedilir. Beyaz tüyleri olan kırmızı bir cübbe giyer ve aynı malzemeden bir kukuleta takar. Evinin yeri ülkelerin geleneklerine göre değişiklik gösterir: Kuzey Kutbu, Finlandiya'daki Korvatunturi, İsveç'teki Dalecarlia veya Grönland bunlardan bazılarıdır. Bazı ülkelerde Noel Baba grottoları kurulur ve çocuklar Noel Baba kılığındaki oyuncuların dizlerine oturarak hediye olarak ne istediklerini söyler.