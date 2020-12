Geçtiğimiz aylarda Ankara'da şüpheli bir intihar sonucu ölü bulunan Aleyna Çakır'ın erkek arkadaşı olan Ümit Can Uygun ile ilgili detaylar araştırılmaya devam ediyor. Aleyna Çakır'ı darp ettiği anların ardından yayınladığı video ile gündeme gelen Ümit Can Uygun, genç kızın ölümünde rol oynadığı düşüncesiyle araştırılıyor. Peki Aleyna Çakır'ı Ümit Can Uygun mu öldürdü? Ümit Can Uygun kimdir? Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygun nasıl öldü? İşte detaylar...