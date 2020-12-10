ÜMİT CAN'IN ANNESİ GÜLAY UYGUN İNTİHAR MI ETTİ?

Ankara Keçiören'de yaşanan olayda Gülay Uygun (48) ilk incelemeye göre bir intihar notu bırakarak yaşamına son verdi. Yakın akrabalarını ziyarete gideceğini söyleyerek evinden ayrılan Gülay Uygun'dan bir daha haber alınmayınca, yakın akrabaları polise haber verdi. Bir süre kayıp öğretmen arandı. Daha sonra Gülay Uygun yakınları tarafından bir akrabasının evine yakın dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde bulundu. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Gülay Uygun'un öldüğü tespit edildi. Yapılan ilk incelemede ise Gülay Uygun'un intihar ettiği belirlendi.

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Gülay Uygun'un intihar mektubu bıraktığını söyleyen Uygun ailesinin avukatı Çağatay Cengiz, masum bir kadına iftira atıldığını belirterek şunları söyledi; "Bu aileyi yok etmek için çeşitli tiyatrolar yapmışlardır. Masum bir kadına atılan iftiradır. O kadın, bu iftirayı kendine yedirememiştir. Biz süreci yargı çerçevesinde takip edeceğiz. Gülay Uygun, intihar mektubu da bırakmıştır. Ne olacak şimdi, nasıl geri gelecek Gülay" ifadelerini kullandı.