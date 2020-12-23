Dünyayı kurtaran aşıya imza attı. Serveti 20 milyar doları aştı. Üzerindeki kıyafet ise sadece 2 bin liraydı.
GÖMLEK PAL ZILERI - 321 LİRA
YAĞMURLUK COLUMBIA - 1000 LİRA
JEAN GUESS - 450 LİRA
AYAKKABI - ASICS TIGER 400 LiRA
Prof. Dr. Uğur Şahin, bisikletine bindi. İşine gitti. Her zamanki gibi yine mütevazılığıyla dikkat çekti. Hem insanlık, hem bilim dersi verdi:
Hisselerimin değerinin yükselmesi umurumda değil. Servetimi bilime harcayacağım. Türk halkının desteği bana büyük güç veriyor.
TÜRKİYE İÇİN AŞI STOĞUM HAZIR
Uğur Şahin, Pfizer-Biontech aşısını dünyaya dağıtmaya başladı. Türkiye'yi de unutmadı: Ülkem için stoklarım hazır. Her an gönderebilirim...
Prof. Dr. Şahin, memleketi Hatay'a 30 yıldır gitmediğini söyledi. İskenderun'daki evlerinde çocukken geçirdiği vakitleri hatırladığını sözlerine ekledi.
BİZİM UĞUR
Türk bilim adamı Prof. Dr. Uğur Şahin, müjdeli haberi verdi. Aşının, mutasyona uğrayan virüste de etkili olduğunu söyledi. "Türkler bana güç veriyor. Her şey yolunda giderse önümüzdeki yaz rahat edeceğiz" dedi
Türk bilim insanı ve BioNTech'in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin, dünyayı COVİD-19'dan kurtaracak aşıyı geliştirdi. İngiltere'de tespit edilen yeni virüs türünü ve aşıdaki son gelişmeleri TAKVİM'e değerlendirdi...
Yüzde 1'i değişti: Biz genetik mutasyonları laboratuvarlarımıza getirdik. Bu virüsün genetik kodunun yüzde biri mutasyona uğramış, yüzde 99'u uğramamış. Bizim aşımız yüzde 99'u konsolide edebilecek. Gerekirse 6 haftada yenisini yaparız.
Yaz sonu rahatız: Virüsü tamamen yenemeyeceğiz. Ulaşmak istediğimiz şey, insanların eski hayatına geri dönebilmesi. Buna yaz sonunda ulaşabiliriz. Önemli olan kışı atlatmamız.
Türkler bana güç veriyor: Biz Türkler, bizden birileri bir şey başarınca çok seviniyoruz. Türkiye'de insanların gurur duyması bana güç veriyor. Aynı zamanda sorumluluk da yüklüyor.
Merak edin gençler: Her zaman kendimi bilime olan sevgime ve merakıma yönlendirdim. Ben tıp okudum, profesör oldum ancak hiçbir zaman kariyerimle ilgilenmedim. Beni yönlendiren şey insanlara yardım etmek.
Genetiği değiştirmiyor: MRNA her insan hücresinde olan doğal bir bilgi taşıyıcısından başka bir şey değil. Biz virüsün teknik planının bir parçasını bağışıklık sistemine bilgi olarak veriyoruz. mRNA'da güzel olan, kalıcı olmaması. Kaybolup gidiyor. mRNA genetiğe müdahale etmiyor.
SÜRESİ BELLİ DEĞİL
Aşının ne kadar süre koruyucu olacağını şu an bilmiyoruz. Bunu bekleyip göreceğiz. Aşının bir yıl mı yoksa daha fazla mı koruyup korumayacağını ancak uzun bir yoldan sonra öğrenebileceğiz.
4.3 milyar dolar kişisel serveti bulunan Uğur Şahin, işe bisikletle gidip gelmeye devam edeceğini söyledi.
Prof. Dr. Şahin, aşıyı eşi Dr. Özlem Türeci ile geliştirdi.
DÜNYAYI KURTARAN TÜRK
Türkiye'yle aylardır görüşüyoruz. Son aşamalardayız.Bütün dileğim aşının Türkiye'ye gitmesi için bu yıl içinde imzaların atılması. Türkiye için yeterli doz depoladık. Hızlı teslimat yapılabilir.