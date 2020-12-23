



Merak edin gençler: Her zaman kendimi bilime olan sevgime ve merakıma yönlendirdim. Ben tıp okudum, profesör oldum ancak hiçbir zaman kariyerimle ilgilenmedim. Beni yönlendiren şey insanlara yardım etmek.



Genetiği değiştirmiyor: MRNA her insan hücresinde olan doğal bir bilgi taşıyıcısından başka bir şey değil. Biz virüsün teknik planının bir parçasını bağışıklık sistemine bilgi olarak veriyoruz. mRNA'da güzel olan, kalıcı olmaması. Kaybolup gidiyor. mRNA genetiğe müdahale etmiyor.