Üst üste geçirdiği ameliyatlar sonrası yürüyemeyen 90 yaşındaki Cennet Semiz'in her türlü ihtiyacı oğlu tarafından karşılanmaya çalışılıyor. Yıkık dökük evde yağmur yağdığında deliklerden akan yağmur sularının altında yaşam mücadelesi veren anne-oğul, kendilerine uzanacak bir yardım elini bekliyor. Sağlık güvencesi olmayan Aziz Semiz, ormandan topladığı kuşburnu, defne yaprağı, salep ve böğürtlenleri satarak kazandığı üç beş kuruş ve annesine bağlanan 672 lira para ile geçinmeye çalışıyor. Yürüyemeyen 90 yaşındaki Cennet Semiz, tuvalete gidemediği için oğlu tarafından altı bezleniyor. Zor şartlarda karınlarını doyurmaya çalışan anne-oğul, bir de bez masrafları eklenince iyice zor durumda kalıyor. Anne-oğlun dramı mahalle sakinlerini de derinden üzüyor.

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