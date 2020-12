Zaman zaman yardıma gelen komşuları Çiğdem Kodal, "Çok mağdur durumdalar. Her şeyden önce bir eve ihtiyaçları var. Burası çok berbat, yaşanacak gibi değil. Hijyenik değil. Erkek başıyla annesinin altını alıyor, her türlü ihtiyaçlarını karşılıyor. Çoğu yerde yetişemiyor, biz buna tanık oluyoruz. Vicdanen de rahatsız oluyoruz. Durumları gerçekten çok kötü. Her şeye ihtiyaçları var" şeklinde konuştu.