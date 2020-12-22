Akşam 19.30 sularında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Miad Sevgi Evleri ve Kız Yetiştirme Yurdu'nda kalan 8 kız çocuğunun yurtta olmadığını fark eden yetkililer durumu polis ekiplerine bildirdi.

6'SI KISA SÜREDE BULUNDU

Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı MİAD Sevgi Evleri Kız Yetiştirme Yurdunda kalan ve yurda dönmeyen 8 kız çocuğundan 6'sı polis ekiplerince bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, arama çalışmaları sonucunda 6 kız çocuğunu yurda teslim etti.

Ekipler, 2 kızı arama çalışmalarını sürdürüyor.