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    • 23.12.2020 01:10
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    'da yetiştirme yurdunda kaybolan ndan 6'sı bulundu

    'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki ve Kız Yetiştirme Yurdu'nda kalan kayboldu. 6'sı kısa sürede ekiplerince bulundu. 2 kız çocuğunu arama çalışmaları sürüyor.

    AJANSLAR
    Yetiştirme yurdunda kalan 8 kız çocuğu kayboldu! 6'sı...

    Akşam 19.30 sularında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki ve Kız Yetiştirme Yurdu'nda kalan nun yurtta olmadığını fark eden yetkililer durumu ekiplerine bildirdi.

    6'SI KISA SÜREDE BULUNDU

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı MİAD Kız Yetiştirme Yurdunda kalan ve yurda dönmeyen 8 kız çocuğundan 6'sı polis ekiplerince bulundu.

    İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, arama çalışmaları sonucunda 6 kız çocuğunu yurda teslim etti.

    Ekipler, 2 kızı arama çalışmalarını sürdürüyor.

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    Haberler Yaşam Malatya'da yetiştirme yurdunda kaybolan 8 kız çocuğundan 6'sı bulundu