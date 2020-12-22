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    • Yaşam
    • 22.12.2020 12:53
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    • 22.12.2020 13:15
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    salgınında kullanımı artan ler nedeniyle kulak estetiği talebi patlama yaptı

    salgını 'de ve dünyada günlük yaşamı temelden değiştirdi. ler günlük yaşamın bir vazgeçilmezi oldu. Uzun süreler maske kullanımı nedeniyle kulak estetiğinde de talep patlaması yaşanıyor. Konunun uzmanları konuyla ilgili "Birçok insan bu maskeli dönemde kulaklarındaki hafif çıkıntının farkına vardılar. Bu nedenle operasyonlarına talep ilginç bir şekilde arttı" değerlendirmesinde bulundu.

    İHA
    Maske kullanımı estetik talebini patlattı

    Maskelerin kullanımı insanların dikkatini kulaklara yöneltti. Daha gergin ve kulağı sıkan ipli maskelerin kullanımı hafif kepçe kulakları olan insanların kulaklarını daha da ortaya çıkarınca kepçe kulak ameliyatı olmak isteyenlerin sayısı her geçen gün arttı.

    Estetik uzmanları pandemi döneminde kullanılan maskelerin kulağın kepçe olmasını arttırıcı bir özelliği olmadığını ifade ederek, "Maske kullanımına bağlı kulağımıza olan ilgimiz ve dikkatimiz bu dönemde daha çok çoğaldı.

    Önceleri çok hafif kepçe kulağı olduğu için dikkatini çekmeyen ve bundan rahatsız olmayan birçok insan bu maskeli dönemde kulaklarındaki hafif çıkıntının farkına vardı.

    Bu nedenle kepçe kulak operasyonlarına talep ilginç bir şekilde arttı. 'Bende kepçe kulak var, bundan rahatsız oluyorum' diye plastik cerrahlara başvurular arttı.

    Maskeler o hafif kepçe kulakları insanları dikkatine daha çok sunarak fark edilirliğini arttırdı.

    Kepçe kulak ameliyatı yapıldıktan sonra maske normal şekilde takılabilir. Estetik ameliyatı olan insanın maske taktığında kepçe kulağının tekrar eski hale gelmesi veya ameliyatın bozulması gibi durum söz konusu değildir.

    Tabii ki bir takım maskeler kulağı acıtabilir. Kulakta yara da yapabilir. Bu maskelerin kulağa baskı yapmaması gerekir" dedi.

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