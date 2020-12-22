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    | den o illere son dakika kar yağışı uyarısı! 22 Aralık 2020 Salı

    Son dakika i... den gelen son verilere göre yurdun büyük bölümünde havanın yağışlı olacağı bildirildi. Yağışların özellikle kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu çevresinde yağmur ve sağanak olarak görüleceği, diğer bölgelerde ise kar yağışının hakim olacağı açıklandı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? İşte Türkiye geneli hava durumu tahminleri...

    Meteorolojiden o illere son dakika kar yağışı uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Antalya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Amasya ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ve Güneydoğu Anadolu ile Malatya çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; akşam saatlerinde Muş, Bingöl, Bitlis, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır ve Mardin'in doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, kuzeybatı kesimlerde ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
    Yağışların; akşam saatlerinde Muş, Bingöl, Bitlis, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır ve Mardin'in doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    İŞTE İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

    İSTANBUL °C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ANKARA °C, 5°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İZMİR °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ANTALYA °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile zamanla il geneli sağanak yağışlı

    ZONGULDAK °C, 7°C
    Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

    TRABZON °C, 12°C
    Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

    ERZURUM °C, -2°C
    Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

    DİYARBAKIR °C, 6°C
    Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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    Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteorolojiden o illere son dakika kar yağışı uyarısı! 22 Aralık 2020 Salı