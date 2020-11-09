"Parayı verip, fotoları almak için yayla evine götürdüm"

"Borç batağına girdim. Hala bir sürü borcum var. O yüzden son zamanlar iyi geçinmeye çalışıp fotoğrafları almak istiyordum. Benden telefon almamı istedi. 'Ben zaten Muğla'ya geleceğim, geldiğimde sana haber vereceğim' dedi. Bana telefonu ve her ihtimale karşı parayı hazırlamamı söyledi. Karım görmesin diye telefonu yayladaki eve bıraktım. Beni AVM'den al dedi. Yanıma 19-20 bin lira para aldım. Parayı verip fotoları alayım diye. Yayla evinde telefonu ve parayı vererek fotoları istedim. 'Çık hayatımdan' dedim. Bana ömür boyu bakacaksın diyerek bağırıp çağırdı. Çantasından bıçak çıkarıp boğazıma doğru salladı. Hiç beklemiyordum. Kurtulmak için dirseğimi siper etmeye çalışırken kolumu bıçak kesti" diyen Avcı, Pınar'ı öldürdüğü anları yeniden anlattı ve telefonu fotoğrafların görülmesini istemediği için kırdığını ekledi.

"Bir erkek için çok zor"

Avcı, "Ayrıca 19 Temmuz Pazar günü Pınar'ın kardeşi S. Gültekin beni aradığında WhatSapp'tan bir sürü cevapsız çağrı vardı. Sonra ben normalden aradım. İyi ki de normal aramışım. Kaydı çıkar. S. Gültekin, 'kardeşim seni sürekli tehdit edip para alıyordu. Tamam kardeşimin yaptığı doğru değil biliyoruz ama kardeşime ulaşamıyoruz. Sen biliyor musun' dedi. Yani benden tehdit ve şantaj ile para aldığını tüm ailesi de biliyordu. Bu anlattıklarımı en başından anlatamadığım için çok özür dilerim. Her şeyi doğru ama eksik anlatmıştım. Çok utanıyorum anlatamadım. Hala utanıyorum. Bir erkek için çok zor" dedi.