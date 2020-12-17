Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, kendilerinin davanın bütün aşamalarında cinayetin tek başına işlenemeyeceğini, suç delillerini gizleme, yok etme ve değiştirmeye dair başkaca faillerin de olduğunu ifade ettiklerini hatırlattı.

Bir süre sonra sanık Cemal Metin Avcı'nın kardeşinin de tutuklandığını anımsatan Epözdemir, sanık ve kardeşinin yargılandığını ancak buna rağmen cinayete iştirak eden müşterek fail, yardım eden ya da suç delillerini gizleyen, yok eden ve değiştiren başkaca faillerin de olduğunu düşündüklerini dile getirdi.