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    • Yaşam
    • 21.12.2020 10:11
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    • 21.12.2020 10:36
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    'un ihtiyacını karşılayan 'nda su seviyesi yüzde 24,23'e düştü yeşil tabaka kaplandı

    Sonbaharın ve kışın kurak geçmesi nedeniyle 'a su sağlayan barajlarda da durum oldukça korkutucu. 'nda su seviyesi yüzde 24,23'e kadar düşerken baraj gölünün üzerini ise yeşil bir tabaka kapladı.

    İHA

    Kurak geçen yaz aylarının ardından beklenen sonbahar yağmurlarının gelmemesi nedeniyle barajlardaki su seviyesi hızla azalıyor.

    İstanbul'un barajlarında doluluk oranı Eylül ayında yüzde 39'larda gösterirken bu oran Aralık ayında yüzde 21,78 seviyelerine inerek son yılların en düşük seviyesine ulaştı.

    Bir çok barajda su seviyelerinde hızlı kayıplar yaşanırken, Anadolu yakasının önemli içme suyu kaynaklarından Elmalı barajı da bu durumdan nasibini aldı.

    İSKİ verilerine göre Elmalı barajındaki doluluk oranı Eylül ayında yüzde 32.53 oranında ölçülürken, bu oran Aralık ayında yüzde 24,23 seviyelerine geriledi.

    Öte yandan Baraj suyunun üzerini yeşil bir tabakanın kaplaması ise dikkat çekti.

    Yeşil renge bürünen Elmalı Barajı havadan görüntülendi.
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    Haberler Yaşam İstanbul'un ihtiyacını karşılayan Elmalı Barajı'nda su seviyesi yüzde 24,23'e düştü yeşil tabaka kaplandı