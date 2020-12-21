PARA CEZALARI ARTABİLİR

Yeni kanun ile cezalarda da değişikliğe gidilecek. Mevzuata uygun davranmayanlara 1.000 liradan 50 bin liraya kadar cezalar kesilebilecek. Eğer aykırı durum 2 yıl içinde tekrar ederse para cezaları iki kat artırılıyor.