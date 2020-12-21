Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 21.12.2020 10:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.12.2020 11:11
    ABONE OL

    'teki hastanede çıkan da ölü sayısı 12'ye yükseldi

    'te özel bir hastanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan dan etkilenen ve başka bir hastaneye sevk edilen hasta hayatını kaybetti. Cumartesi günü yaşanan olayın ardından ölü sayısı 12'ye yükselmiş oldu

    AA

    Gaziantep'te cumartesi günü SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde çıkan yangın sonrası özel bir hastaneye kaldırılan Münevver Güler müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Bu vefatın ardından, yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

    NE OLMUŞTU?
    Gaziantep'te, 19 Aralık Cumartesi günü SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangın çıkmıştı.

    Yangın nedeniyle 7 kişi olay yerinde, 1 kişi ise farklı bir hastaneye sevk edildiği sırada yaşamını yitirmişti.

    Çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan 9 hastadan 3'ü de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Gaziantep'teki hastanede çıkan yangında ölü sayısı 12'ye yükseldi