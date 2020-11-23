Bunlardan biri de Ankara'daki toz fırtınasıydı. Bu şu anlama geliyor; İç Anadolu Bölgesi'nin kuruyan toprağı bizim üzerimize geri döndü. Herhangi bir bölgeden gelmedi, kendi ülkemizdeki toz toprak üzerimize geldi. Bunun sebebi toprağın aşırı derecede kurak olması. Ülkemizin farklı bölgelerinde kuraklık çoktan başladı. Örneğin güney bölgelerimizde kuraklığın baş gösterdiği, hatta Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bile bazı sinyaller görüyoruz" diye konuştu.