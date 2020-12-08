



ÇELİŞKİ 2: SARI BİDON

Nezih Çinkitaş ifadelerinde, cinayet günü apartmana girdiğinde altıncı kattaki okul arkadaşına kızını görüp görmediğini sorduğunu söylüyordu. Sonra da dairesine inince kapıyı aralık bulmuş. İçeri girip, son baktığı odada kızının cesedini görmüştü. Oysa komşusu Yunus Savaşkan, "Aparmana girerken elinde sarı bir bidon vardı. Doğrudan dairesine gitti ve kapıyı anahtarla açtı. Anahtarın sesini duydum" diyordu ifadesinde. O bidondan hiç söz etmemişti Nezih Çinkitaş. Sorunca da inkâr etti. Oysa olay yeri fotoğraflarında sarı bidon salonda koltuğun üzerinde duruyordu. Nezih Çinkitaş'a fotoğraf gösterildi. Yine inkâr etti. Polise göre, bidonda benzin vardı. Anahtar da baştan beri babadaydı.