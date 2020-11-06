



Cinayetin işlendiği apartmanda oturan vatandaşlar ise 19 yıl önce yaşananları anlattı. Çinkitaş ailesiyle aynı apartmanda oturan Mine Akbaş, "Polislerden önce ilk cesedi gören bizdik birkaç komşu ile beraber. Hala hafızamdan silinmiyor. Sanki şu an görmüşüm gibi etkisi altındayım. Cinayetin nasıl işlendiğini biliyoruz. Biz gördüğümüzde kızın boğazı kesikti. Tamamen katılaşmış bir şekilde sapsarıydı. Halının üzerinde yerde yatıyordu. Bıçak darbesi dediler, biz bıçak darbesi görmedik. Tişört vardı üzerinde biz sadece boğaz zannettik. Çıktık bizden sonra da zaten polisler geldi. Sadece ben değil, bütün bina, çevre, eşimiz dostumuz kim nerede ne konuşursa, ya annedir, ya babadır ya ikisidir diye düşünüyorduk. Hep tedirgin yaşadık. 'Acaba bize de bir şey olur mu? Acaba bizim de çocuklarımıza da bir şey olur mu?' diye." dedi.