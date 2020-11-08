ÇİÇEKLERLE MEZARA ÖZÜR ZİYARETLERİ

Ankara'dan gelen komiser Tamer Topsakal'ın da aralarında bulunduğu dedektifler ise soruşturmayı sürdürüyorlardı. 12 yaşındaki kurban Hande Çinkitaş'ın öz annesi ile görüşmeye gittikleri gün ise hayatlarının en büyük şoklarından birini yaşadılar. Görüşme sırasında Hande Çinkitaş'ın öz annesi, kızının mezarına her hafta gittiğini ve mezarlığın her gittiğinde çiçeklerle süslü olduğunu söyledi. Bu durumdan şüphelenip mezarlık bekçisine sorduğunda ise, Nezih Çinkitaş'ın tarifine uyan bir kişi tarafından mezarlığın çiçeklerle donatıldığını öğrenmişti. Çiçeklerle mezarlığa gelen bu kişi, uzun süre kabrin başında kendi kendine konuşuyordu.

CİNAYET 19 YIL SONRA AYDINLANDI

Komiser Tamer Topsakal ve beraberindeki dedektifler şaşkınlıktan adeta küçük dillerini yutmuştu. Kanadalı meslektaşlarının anlatımlarıyla birebir örtüşen bir durum vardı. Derhal durumu soruşturma savcısı ile paylaşıp, mezarlıkta bir izleme sistemi kurmayı teklif ettiler. Ancak bu talepleri de kabul görmedi. Cinayetin aydınlanması için 19 yıl geçmesi gerekecekti.

EŞİNİ SUÇLADI

Nezih Çinkitaş ifadesinde, kendisiyle birlikte tutuklanan eşi üvey anne Şehnaz Çinkitaş'ı suçladı. Nezih Çinkitaş, "Kızım ile Şehnaz'ın araları iyi değildi. Bir keresinde bana, 'bir leşim var' dedi. Kızımı darp ettiğini gördüm. Kızımın öldürülmesinde fail Şehnaz çıkacak" dedi.

KANADA'DA DELİL KABUL EDİLİYOR

Bilimsel İçerik Analizi (SCAN) tekniğinin yaratıcısı Kanadalı bilim insanı Avioam Sapir. İnsanların doğru söyleyip söylemediklerinin tespiti için kullanılan teknik, 3 aşamalı olarak yazı anlatım analizi, vücut dili analizi ve sorgu aşamalarından oluşuyor. Bilimsel İçerik Analizi yöntemi Kanada'da hukuki delil olarak kabul ediliyor. Avinoma Sapir, ifade analizinin temel ilkelerinden birinin, "suçu reddetmenin eylemi reddetmekle aynı şey olmadığını" savunuyor. Sapir'e göre şüpheliler, "Suçlu değilim" ya da "Ben yapmadığım" dediğinde aslında eylemi inkar etmiyorlar.

SON DAKİKA! BOMBACI DA BÖYLE YAKALANDI

1978'den 1995'e kadar ABD'de bombalı eylemler yapan Ted Kaczynski de yazı analiziyle yakalanmıştı. Kaczynski'nin hikayesi 'Manhunt: Unabomber' ismiyle dizi film olarak konu edildi.