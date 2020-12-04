



'İLK DEFA BÖYLE BİR DURUMLA KARŞILAŞTIK'

Çiftliğin sahibi Kenan Atmacı da 20 yıllık üretici olduğunu ve ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını söyledi. En son teknolojik imkanların çiftliğinde kurulu olduğunu anlatan Atmacı, şöyle konuştu:



"Sabah kalkıp, periyodik kontrolleri yaptığımızda fanların durduğunu gördük. Bunun sonucunda tavuklarımız telef oldu. İlk defa böyle bir şey oluyor. Böyle durumda insanlar ne hissederse biz de onları hissettik. Çok acı bir durum. Tavuklarımız veteriner kontrolünde gömüldü. TARSİM sigortasıyla anlaşmamız var. İnşallah zararımız karşılanır. Tavuklarımıza kendi evladımıza baktığımız gibi bakıyoruz ama başımıza gelen bu."