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    • 27.11.2020 08:53
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    • 27.11.2020 08:53
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    merkezli 4 ilde lık u: 30 şüpheli adliyede

    haberine göre merkezli 4 ilde lık unda gözaltına alınan 30 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    4 ilde düğmeye basıldı! 30 şüpheli adliyede
    Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis, asker, savcı gibi tanıtarak örgütlü bir şekilde lık yapan kişileri yönelik yürüttüğü 3 aylık çalışma sonucunda Şanlıurfa, İstanbul, Ankara ve Gaziantep'te çok sayıda adrese eş zamanlı düzenledi.




    Operasyonda bilgilerin terör örgütlerinin eline geçtiğini söyleyerek çeşitli yaptığı belirlenin 33 şüpheliden 30'u yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Öte yandan operasyonla 26 milyon 300 bin liralık dolandırıcılık ise son anda engellenmişti.
    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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    Haberler Yaşam Şanlıurfa merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 30 şüpheli adliyede