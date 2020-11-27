



İddialara göre S.B., kocasına, "internet üzerinden tesadüfen tanıdığı rastgele biri ile irtibat kurduğunu, bu ilişkinin zamanla telefon üzerinden duygusal ilişkiye dönüştüğünü, bu kişinin kendisinden sanal seks talep ettiğini, kendisini tamamen çıplak fotoğraflayarak bu kişiye WhatsApp üzerinden gönderdiğini, kişinin elinde onlarca fotoğrafının olduğunu, sonrasından bu kişi ile görüşmekten vazgeçtiğini ancak kişinin kendisini bırakmak istemediğini ve bu yüzden elindeki fotoğrafları kayınpederine göndermekle tehdit ettiğini, fotoğraf konusunda hata yaptığını ve pişman olduğunu" anlattı.