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    • 27.11.2020 08:38
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    Günlük burç yorumları 2020! 27 Kasım Cuma burç yorumları ne diyor?

    Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 27 Kasım 2020 için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 27 Kasım 2020 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Günlük burç yorumları

    Astrogündem: Venüs-Uranüs karşıtlığı 26 Nisan 1970 doğumlu Ay burcu Oğlak olan Melanie Trump 2005 yılında evlendiği Donald Trump'ın boşarken, kızları ile ilgili yapacağı açıklamalar magazin değeri taşıyacak.

    KOÇ: Çevresel koşullarınızı yeniden gözden geçirmeli ve iş olanaklarınızı araştırmalısınız.
    Bazı pürüzler gün içinde sizi rahatsız edecektir. Yenilgiyi kabul etmiyor ve savaşmayı yeğliyorsunuz.



    BOĞA: Maddi konularda şartlarınızı zorlamak ve kendinize yeni konumlar gündeme getirme konusunda savaş veriyorsunuz.
    Kazançlarınızı arttırma konusunda her zaman farklı idealleriniz var.


    İKİZLER: Mesleki olayların gündeme gelmesiyle iş ilişkilerine ağırlık vereceksiniz. Yaklaşımlarınızda kendinize yönelik olsanız da, hedefleriniz belirgin. Düşüncelerinizde gizemli olmayı tercih ediyorsunuz.



    YENGEÇ: İsteklerinizi yaşama geçirirken, kendinizi denetimden geçiriyor ve olayların temelini sağlam zemin üzerinde oluşturuyorsunuz.
    Bugün olayları daha derin bir şekilde irdeleme gereği duyacaksınız.



    ASLAN: Aşklarınızı kendi ölçülerinize göre yaşamak isteseniz de, karşı tarafın düşünceleri, sizin isteklerinize belli bir kontrol getiriyor.
    Partnerinizin davranışlarından rahatsız olacak, duygularınızı saklayacaksınız.



    BAŞAK: Bugün motivasyon gücünüz oldukça yerinde. Taviz vermeyen mizacınızı aile ilişkilerinize de yansıtıyorsunuz. Çevrenizde yaşadığınız değişimler konusunda birçok aktivite ilginizi çekecektir.



    TERAZİ: Duygularınızı olumlu bir şekilde ortaya koymaktan yanasınız. Olaylara yaklaşım tarzınızı partnerinizin onaylamasını bekliyorsunuz.
    Keşfetme içgüdünüz sayesinde yeni mutluluklar sizi bekliyor.



    AKREP: Yanlış anlaşılmanız sizi o kadar ilgilendirmiyor.
    Kendinizin ne olduğunuzu çok iyi biliyor ve taviz vermiyorsunuz. Başarılarınızı kanıtlama savaşı içinde olmanız, bazıları için önemli olamayabilir.


    YAY:     Sosyal yapınızın getirdiği avantajları kullanmak için, önünüzde güzel fırsatlar var. Mantık ve duygu ikilemi yaşadığınızda, çevrenizin fikirlerine kayıtsız kalmamalısınız.
    Yolculuklar işiniz için önemli.



    OĞLAK: Bugün, çevrenize karşı oldukça kapalı ve ketumsunuz. Bazı olayları tekrar irdeliyorsunuz.
    Birlikte çalıştığınız kişilerin, finans desteklerini isteyebilirsiniz. Kısa sürede çözüme ulaşabileceksiniz.



    KOVA: Çevresel ilişkilerinizin güncellik kazanmasıyla, sosyal yaşantınız aktivite kazanacak.
    Kişisel enerjinizi ve araştırmacı ruhunuzu ortaya çıkarmak için, hedeflerinizi yeniden gözden geçirmelisiniz.


    BALIK: Yaşantınızla ilgili yapıcı kararlar almak üzeresiniz. Konuları ayrıntısıyla düşünmeli ve şartlarınızı doğru sunmalısınız.
    Her zamanki gibi değişen iş koşullarını lehinize çevirmekte oldukça başarılısınız.
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