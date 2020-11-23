Otomobil almak ve satmak isteyen herkesi oldukça yakından ilgilendiren haberler gelmeye devam ediyor. Bilindiği gibi koronavirüs sürecinde otomobillere olan talepte patlama yaşanmıştı. Fakat araç fiyatları oldukça yükselmişti. Bu durum dolandırıcılar için kazanç kapası oldu.
Bolvadin'de yaşayan Mustafa Demir, bir süre önce 2006 model otomobilini satmak için internet üzerinden faaliyet gösteren bir alım-satım sitesine ilan verdi. Geçen eylül ayında Mustafa Demir'i Aydın'dan arayan İ.O., aracı satın almak istediğini söyledi. Mustafa Demir, aracını satmak için 52 bin TL'ye anlaştığı İ.O. ile işlemler için 21 Eylül 2020'de notere gitti. Mustafa Demir'in aracını satın alacak kişi yerine notere başka biri geldi. Gelen kişi, İ.O.'nun aracı beğenmesi durumunda parayı Mustafa Demir'e banka üzerinden göndereceğini söyledi.
İ.O.'nun parayı EFT ile gönderdiğini söylemesi üzerine Mustafa Demir, noterde parayı aldığını söyleyerek, aracın satışını yaptı. Ancak Mustafa Demir'in hesabına para gelmedi. Aracı almaya gelen kişi ise Mustafa Demir'e senet verebileceğini söyledi.
Kendisine İ.O.'nun borçlu olacağı şekilde düzenlenmiş 52 bin TL değerinde senet verilmesinin ardından aracı teslim eden Mustafa Demir, iki gün boyunca paranın hesabına gelmemesi üzerine dolandırıldığını anlayıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mustafa Demir, sattığı aracın plakasının değiştirilip, bir oto galeriye satıldığını da tespit etti.
'EFT TALİMATINI SONRADAN İPTAL ETMİŞ'
Mustafa Demir, EFT yapılmış gibi gösterilerek, senetle dolandırıldığını öne sürdü. Mehmet Demir, "2006 model aracım vardı. İnternet sitesine satışa koydum. Buna istinaden Aydın'dan İ.O. adlı kişi ulaştı, arabamı almak istediğini söyledi. 'Tamam' dedim. Afyon otogarında buluştuk, beni arayan kişi arabayı almaya gelmedi. Adını bilmediğim gelen kişi aracı beğenmeleri halinde görüştüğüm Aydın'daki kişinin bana banka yoluyla parayı göndereceğini söyledi. 52 bin liraya anlaştık. Aracımın satışını yapmak için notere gittik. Paranın hesabıma yatmadığımı söyleyince 'şimdi gönderiyorum' diyerek EFT yaptığının fotoğrafını telefonuma gönderdi. EFT talimatını sonradan iptal etmiş 'senin bankan uyuşmuyor, yarın hesabında olur' dedi. Ben de buna güvenerek noterde satışı gerçekleştirdim" dedi.
'İKİ GÜN BOYUNCA PARANIN GELMESİNİ BEKLEDİM'
Aracın satışını yaptığı sırada yanında olan kişi kendisine 'Bana güvenebilirsin, istersen 52 bin lira değerinde senet vereyim' dediğini anlatan Mehmet Demir, "Ben de endişelendiğim için kabul ettim. İki gün boyunca paranın gelmesini bekledim. Para hesabıma gelmeyince Bolvadin Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundum. Satışını yaptığım ve senedi aldığım kişinin belgeleri, telefon görüşmeleri, yazışmalarımızı adliyeye teslim ettim. Aracımın plakası değişmiş. Bir başka kişiye satışını gerçekleştirmişler. Bunların araç dolandırıcı şebekesi olduğunu düşünüyorum. Mağduriyetimin giderilmesini ve başka kişilerin zarar görmemesini istiyorum" diye konuştu.
DOLANDIRICILAR DURMUYOR KİLOMETRE OYUNU ŞOKE ETTİ
Uzmanlar ikinci el otomobil alacakları uyardı. Kilometre dolandırıcılığına dikkat çeken uzmanlar, bu hataya düşülmemesi konusunda uyarılarda bulundu. Bazı araç sahipleri arabaların kilometresini olduğundan daha düşük göstermek için kilometre sayaçlarında oynama yapıyor. Satılan otomobilin kilometre cinsinden kat ettiği mesafeyi düşürerek aracı olduğundan yüksek fiyata satabiliyor.
Bazı araç sahipleri arabaların kilometresini olduğundan daha düşük göstermek için kilometre sayaçlarında oynama yapıyor. Satılan otomobilin kilometre cinsinden kat ettiği mesafeyi düşürerek aracı olduğundan yüksek fiyata satabiliyor.
Son dönemde ise alıcıların gözlerinden kaçan bir durum var. Kilometre sayaçlarını ayarlardan kilometre olarak değil, mesafeyi 'mil' cinsinden göstererek alıcıların daha düşük rakamlar görmesini sağlıyor. Alıcı ise o heyecanla mesafe ölçerin kilometre olduğunu düşünerek aracı satın alıyor.
Son dönemde ise alıcıların gözlerinden kaçan bir durum var. Kilometre sayaçlarını ayarlardan kilometre olarak değil, mesafeyi 'mil' cinsinden göstererek alıcıların daha düşük rakamlar görmesini sağlıyor. Alıcı ise o heyecanla mesafe ölçerin kilometre olduğunu düşünerek aracı satın alıyor.
Daha sonra yapılan incelemelerden sonra sayacın 'km' cinsinden değil 'mil' cinsinden olduğunu görenler büyük şaşkınlık yaşıyor. Bu durum konusunda daha dikkatli olunmasını öneren uzmanlar zorunlu hale gelen ekspertiz firmalarının da bu hatalara düşmemesi gerektiğini söyledi.
İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞER Mİ?
Özellikle son dönemde kurda gerçekleşen dalgalanmalar sebebiyle satışların neredeyse durma noktasına geldiği aktarılıyor. Konuyla ilgili olarak Adana Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkan Vekili Kubilay Yardım, İHA muhabirine açıklamalar yaptı. Satışlarla alakalı olarak dövizdeki dalgalanmalar ve alınan son kararlarla beraber bir duygunluk olduğunu belirtti.
Yardım, ikinci el araba fiyatları artacak mı sorusuyla ilgili olarak da görüşlerini paylaştı. Yardım, çok net olmamakla birlikte pandemi sebebiyle kapanmaların devam etmesi durumunda "0" araç üretilemeyeceğinden dolayı ikinci eldeki yükselişin ve talep patlamasının süreceğini söyledi. Bunun yanı sıra Yardım, "0" araçların gelmesi ve döviz kurundaki dalgalanmaların geçmesi halinde ise piyasanın normale döneceğini düşündüklerini dile getirdi.
İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?
Yardım, fiyatlarda yeniden artış olacağının sinyallerini verirken ciddi bir artış olmasa dahi araç bulunamayacağı ve talep fazla olacağı için bir miktar yükseliş yaşanabileceğini belirtti. Bu durumu en büyük nedenlerinden biri olarak ise internetteki siteler aracılığıyla insanların istediği gibi fiyat yazmasına ve bunun denetiminin olmamasına işaret etti. Bunun da alıcıları mağdur ettiğine dikkat çeken Yardım, vatandaşların belirli galeriler ve yetki belgesi bulunan şahıslardan araç almaları halinde daima muhatap bulabileceklerini söyledi.
İKİNCİ EL PİYASASI SON DURUM
Sektörde uzun süredir böyle bir artışın olmadığını aktaran Kubilay Yardım, ithal araçlar dövizle geldiği için dövizde yaşanan dalgalanmaların fiyatlara hep etkisi olduğunu ancak burada üretilen araçlarda bu denli bekleme süresinin ve fiyat artışının görülmediğini belirtti. Bunun sebebini yeni araç üretiminin olmayışının yanı sıra pandemi sebebiyle toplu taşımadan uzak durmak isteyenlerin özel araçlara yönelmesine bağlayan Yardım, önceden araç fiyatlarının 3-5 ayda en çok 5 bin TL arttığını, şimdi ise en kötü durumdaki araçların dahi 5-10 bin TL prim yaptığını söyledi.
Kendisinin de 2 ay önce 175 TL'ye sattığı aracının fiyatının şu an 270 TL olduğunu belirtti ve bu noktada satmanın mı yoksa satmamanın mı daha kârlı olduğuna dair tereddüt yaşadıklarını aktardı. Ayrıca fiyatların dengelenmesini beklediklerini söyledi. Buna ek olarak internet üzerinden araç satış ilanı verilen sitelere de denetim yapılması gerektiğini belirten Yardım, kimilerinin olmayan aracı satıp kapora alarak vatandaşları mağdur edebildiğine dikkat çekti.
Kentte uzun süredir oto galericilik yapan Hakan Canatar da normal şartlarda %5-10 kâr marjı ile çalıştıklarını fakat pandemi nedeniyle araç bulma konusunda zorluk yaşadıklarını ve fiyatların dalgalandığını söyledi. Canatar, normal zamanlarda herhangi bir aracın fiyatı 50 bin TL iken birinin aynı araca 70 bin TL fiyat yazdığı zaman insanların bunu dikkate almadığını hatırlattı. Şimdi ise insanların buradaki en üst rakamı kendilerine baz aldıklarını ve bir aracın piyasasının birkaç gün içinde ciddi yükselebildiğini aktardı. İkinci el araç fiyatları ne olacak konusunda vatandaşların da araştırmaları devam ediyor.