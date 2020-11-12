Haberler Galeri Yaşam Dolandırıcıların yeni yöntemi: altın sikke! Tuzağa düşenler polise de gidemiyor

Dolandırıcıların yeni yöntemi: altın sikke! Tuzağa düşenler polise de gidemiyor

Telefon dolandırıcılığında yeni yöntem işin içine tarihi eser katmak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bir ayda "Osmanlı tuğralı altınlar bulduk. Bunları birlikte elden çıkaralım" gibi mesajlarla dolandırılmış 100'den fazla kişinin şikâyeti geldi. Dolandırıcılara kanıp sözde altın sikkeleri alanlar ise normal bir suça ortak oldukları için polise gidemiyor ve kendilerini kurtaramıyor.

12.11.2020 08:44 - Son Güncelleme: 12.11.2020 08:44
Dolandırıcıların yeni yöntemi: altın sikke! Tuzağa düşenler polise de gidemiyor

Telefon dolandırıcılığında yeni yöntem işin içine tarihi eser katmak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bir ayda "Osmanlı tuğralı altınlar bulduk. Bunları birlikte elden çıkaralım" gibi mesajlarla dolandırılmış 100'den fazla kişinin şikâyeti geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dolandırıcıların yeni yöntemi: altın sikke! Tuzağa düşenler polise de gidemiyor

Bu sistemde cep telefonuna tanımadığınız bir numaradan mesaj geliyor. Bu mesaj sanki size yanlışlıkla gönderilmiş gibi bir izlenim yaratmak üzere tasarlanmış. Mesajda; "Selam ağabey, ben Mesut. Teyzem ahırın yarım metre eşiğinden 2111 adet altın para buldu. Bu altınların üzerinde yedi yıldız ve Osmanlı Tuğra resmi var. Bunları elden çıkarmamıza yardımcı ol. Yarı yarıya ekmeğini yeriz. Ben köyden ayrılamıyorum beni acil ara" deniliyor.

Dolandırıcıların yeni yöntemi: altın sikke! Tuzağa düşenler polise de gidemiyor

Mesajı alan kişiler üç farklı yolda hareket ediyor. Duyarlı vatandaşlar hemen devletin yetkili birimlerine haber veriyor. Bir kısmı mesajı görüp umursamıyor. Üçüncü ve vahim yolu seçenler ise bu numarayı geri arıyor. Karşı taraf mesajı yanlış attığını ama eğer arayan kişi ilgileniyorsa beraber bu işi yapabileceklerini söylüyor.

Dolandırıcıların yeni yöntemi: altın sikke! Tuzağa düşenler polise de gidemiyor

Arayan kişi sikkelere dair kanıt istiyorsa buluşuluyor ve onlarca sahte sikke içinden üzeri altınla kaplanmış yalnızca biri çıkarılarak kendisine veriliyor ve yüksek miktarda parası alınıyor.

Dolandırıcıların yeni yöntemi: altın sikke! Tuzağa düşenler polise de gidemiyor

POLİSE GİDEMİYORLAR
Dolandırıcılar karşı tarafı ikna etmek için genellikle polisle başlarının dertte olduğunu, hastası olduğunu veya acil bir durumu olduğunu söyleyerek neden sikkeleri doğrudan kendisinin satmadığına dair mazeretler uyduruyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı SON DAKİKA: Prof. Dr. Uğur Şahin tarih verdi: Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek?
SON DAKİKA: Prof. Dr. Uğur Şahin tarih verdi: Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek?