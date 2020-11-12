Dolandırıcıların yeni yöntemi: altın sikke! Tuzağa düşenler polise de gidemiyor
Telefon dolandırıcılığında yeni yöntem işin içine tarihi eser katmak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bir ayda "Osmanlı tuğralı altınlar bulduk. Bunları birlikte elden çıkaralım" gibi mesajlarla dolandırılmış 100'den fazla kişinin şikâyeti geldi. Dolandırıcılara kanıp sözde altın sikkeleri alanlar ise normal bir suça ortak oldukları için polise gidemiyor ve kendilerini kurtaramıyor.
Bu sistemde cep telefonuna tanımadığınız bir numaradan mesaj geliyor. Bu mesaj sanki size yanlışlıkla gönderilmiş gibi bir izlenim yaratmak üzere tasarlanmış. Mesajda; "Selam ağabey, ben Mesut. Teyzem ahırın yarım metre eşiğinden 2111 adet altın para buldu. Bu altınların üzerinde yedi yıldız ve Osmanlı Tuğra resmi var. Bunları elden çıkarmamıza yardımcı ol. Yarı yarıya ekmeğini yeriz. Ben köyden ayrılamıyorum beni acil ara" deniliyor.
Mesajı alan kişiler üç farklı yolda hareket ediyor. Duyarlı vatandaşlar hemen devletin yetkili birimlerine haber veriyor. Bir kısmı mesajı görüp umursamıyor. Üçüncü ve vahim yolu seçenler ise bu numarayı geri arıyor. Karşı taraf mesajı yanlış attığını ama eğer arayan kişi ilgileniyorsa beraber bu işi yapabileceklerini söylüyor.