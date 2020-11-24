Yeniden başlatılan soruşturma kapsamında Tuncer Ustael, Emine Ustael, Ayşe Palu, İsa Palu, Hava Palu ve Fatih Palu, Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Davanın 13 Şubat'ta görülen son duruşmasında, Tuncer Ustael'e ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis cezası, diğer tutuklu 4 aile üyesine ise 8 yıl 4 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. Sanıklardan Fatih Palu ise tahliye edildi.

KARAR, YARGILAMADAKİ USUL HATASI NEDENİYLE BOZULDU

Bir üst mahkeme olan Sakarya Bölge İdare Mahkemesi tarafından incelenen dosyada, sanıklardan Ayşe Palu, İsa Palu, Hava Palu ve Fatih Palu'nun aynı avukat tarafından savunulması sebebiyle usulde yanlışlık yapıldığı kanısına varıldı. Menfaat çatışması içerisindeki kişilerin mahkemede aynı avukat tarafından savunulmaması ilkesinden dolayı dosya, Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderildi.