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    'ın ilçesinde, polisin düzenlediği da, 3'ü fuhşa aracılık eden diğerlerinin ise yaptığı ileri sürülen toplam 11 kişi na alınıp, adliyeye sevk edildi.

    DHA
    Nazilli'de fuhuş operasyonu

    Fuhşa karşı sıfır tolerans...

    Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla ilçede fuhuş yapıldığını belirledikleri evlere pazartesi gecesi operasyon düzenledi.

    7 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 3'ü fuhşa aracılık eden diğerlerinin ise fuhuş yaptıkları ileri sürülen toplam 11 kişi gözaltına alındı.

    Fuhuş yaptıkları ileri sürülen şüpheliler arasında 3 yabancı uyruklu kadın ile 3 trans de bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınan 11 kişi, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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