Palu ailesi olayında flaş gelişme! Kemik parçasına rastlandı

Palu ailesi, Türkiye'yi sarstı. Skandal, Palu Ailesi'nin 11 yıl önce kaybolan kızları Meryem Tanhal ile onun kızı Melike için ATV'de izlenme rekorları kıran "Müge Anlı İle Tatlı Sert" programına çıkmasıyla ortaya çıktı. Programda Palu Ailesi'nin Meryem ve kızını öldürdüğü iddiası ortaya atıldı. İddialara göre, ailenin damadı olan Tuncer Ustael, kendisini "Cinci hoca" diye tanıttı. Kendisine inanmayan bacanağı Ahmet Tanhal'ı kayınbiraderi İsa Palu'ya öldürten Ustael, vahşette sınır tanımadı. Öldürttüğü Ahmet'in eşi Meryem ve onun küçük kızı Melike'ye tecavüz edip, günlerce aç bıraktı. Meryem ve kızını öldüren Tuncer'in kendi 2 çocuğuna da tecavüz ettiği saptandı. Canlı yayında ortaya çıkan skandallar zincirinin ardından Palu Ailesi'nin dosyası yeniden açıldı. 9 Ocak'ta Meryem'in babası Harun, annesi Havva, kardeşleri İsa, Fatih ve Ayşe Palu Kocaeli'de, enişte Ustael ve eşi Emine ise İstanbul'da canlı yayında yakalandı.
TECAVÜZ SORUŞTURMASI
Şüphelilerden baba Palu serbest kalırken, diğer aile üyeleri 'kasten öldürme'den tutuklandı. Tuncer Ustael'in kayıp Meryem'in oğlu R.T.T. ve 2 öz çocuğuna yönelik cinsel istismar iddiasıyla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği açıklandı. Öte yandan Körfez İlçesi'nde 11 yıldır kayıp olan Meryem'in gömüldüğü iddia edilen yerde bir kemik parçasına daha ulaşıldı.
CİNAYETLERİ İTİRAF ETTİLER
Palu Ailesi'yle ilgili kapatılan dosyaların yeniden açılmasını sağlayan Müge Anlı, dünkü yayında önemli açıklamalar yaptı: "Cinayetler 2008'de işlenmişti. Dosya kapanmıştı. Program sayesinde dosya yeniden açıldı. Cezaevine gönderilen aile fertleri, baba Harun Palu hariç, (bu olaylar yaşanırken kendisi cezaevindeydi) Tuncer'in Melike ve Meryem'i 2008 yılında aç bırakarak öldüğünü ve onları gömdüklerini kabul ediyor."
TECAVÜZ SORUŞTURMASI
Şüphelilerden baba Palu serbest kalırken, diğer aile üyeleri 'kasten öldürme'den tutuklandı. Tuncer Ustael'in kayıp Meryem'in oğlu R.T.T. ve 2 öz çocuğuna yönelik cinsel istismar iddiasıyla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği açıklandı. Öte yandan Körfez İlçesi'nde 11 yıldır kayıp olan Meryem'in gömüldüğü iddia edilen yerde bir kemik parçasına daha ulaşıldı.
CİNAYETLERİ İTİRAF ETTİLER
Palu Ailesi'yle ilgili kapatılan dosyaların yeniden açılmasını sağlayan Müge Anlı, dünkü yayında önemli açıklamalar yaptı: "Cinayetler 2008'de işlenmişti. Dosya kapanmıştı. Program sayesinde dosya yeniden açıldı. Cezaevine gönderilen aile fertleri, baba Harun Palu hariç, (bu olaylar yaşanırken kendisi cezaevindeydi) Tuncer'in Melike ve Meryem'i 2008 yılında aç bırakarak öldüğünü ve onları gömdüklerini kabul ediyor."
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