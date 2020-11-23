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    , 20 Kasım 2020 için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 23 Kasım 2020 Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Günlük burç yorumları

    23 Kasım 2020 Pazartesi günlük burç yorumları ne diyor? İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    KOÇ: İŞİNİZLE ilgili gelişmelerden memnun kalmayabilir ve kapasitenizi arttırma yoluna gidebilirsiniz. Düşüncelerinizi çevrenizle paylaşma ihtiyacındasınız. Ama bugün sessiz kalmalısınız.



    BOĞA: MADDİ olanaklarınızı çevrenizle paylaşmak zorunda kalabilirsiniz. Dostluğu seven biri olarak, iyilik yapmanız için size fırsat doğuyor. Olaylara sakince yaklaşarak çözüm arayacaksınız.



    İKİZLER: BUGÜN kendinizi farklı bir statü alanı içinde çalışırken bulabilirsiniz. Becerikli ve akıllıca davranmalı ve şartlarınızı karşı tarafın istekleri doğrultusunda değerlendirmelisiniz.



    YENGEÇ: BİRÇOK romantik fırsat önünüze geliyor.
    İlişkilerinize sanatsal ve uyumlu bir şekilde yaklaşacaksınız. Bugün gizemli olayların peşine düşerek, çözümleyici tarafınızı tatmin edebilirsiniz.



    ASLAN: ÖNEMSİZ şeylerin üzerinde fazla duruyorsunuz.
    Düşüncelerinizi toplama konusunda zorluk yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınızın davranışlarını eleştirmemelisiniz.
    Engeller sizi pes ettirmesin.



    BAŞAK: BUGÜN tavırlarınızla çevrenizde üstün bir imaj yaratıyorsunuz. Şartlarınızı zorlamayı seviyorsunuz ama hiç kimseye hesap vermek istemediğiniz için, yargılanmayı göze almalısınız.



    TERAZİ: İLİŞKİLERİNİZİ sorgulamaya başladınız.
    Çevre koşullarının yarattığı zoraki ortamlardan uzak kalmak istiyorsunuz.
    Düşüncelerinizle yalnız kalmak isteyişinizi çevrenize anlatmanız çok zor.

    AKREP: BUGÜN, uğraş verdiğiniz alanda kendi kendinize sabrı empoze edin. Ya da yakın çalışma arkadaşınızın yardımını isteyin veya kısa süreli olarak faaliyet konunuzu ona devredin ve dinlenin.



    YAY: SİZİ aşan sıra dışı konular üzerinde çalışmayı seviyorsunuz. Yaratıcılığınız engellendiği zaman başarılı olmanız mümkün değil. Bugün duygusal konuları arkadaşlarınızla paylaşacaksınız.



    OĞLAK: BUGÜN sıra dışı davranışlarınızla güçlü bir performans sergiliyor ve arkadaşlarınızın hayretler içinde kalmasına neden oluyorsunuz. Çevrenizi sorgulamayı seviyorsunuz.



    KOVA: FEVRİLİĞİNİZ nedeniyle sizi uyaranların sözlerine aldırmamak gibi bir probleminiz var. Tahmin etmediğiniz noktalardan gelen hatanın boyutu küçük olsa da düzeltme süresini uzatıyorsunuz.

    BALIK: FİNANS konuları ile ilgili öngörülerde partnerinizin fikirlerini de almanız olumlu olacak. Maddi risklere girmemek için, inatçı tarzınızdan vazgeçin. Bugün ayrıntılar ve sezgiler önem kazanacak.
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