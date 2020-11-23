KOÇ: İŞİNİZLE ilgili gelişmelerden memnun kalmayabilir ve kapasitenizi arttırma yoluna gidebilirsiniz. Düşüncelerinizi çevrenizle paylaşma ihtiyacındasınız. Ama bugün sessiz kalmalısınız.





BOĞA: MADDİ olanaklarınızı çevrenizle paylaşmak zorunda kalabilirsiniz. Dostluğu seven biri olarak, iyilik yapmanız için size fırsat doğuyor. Olaylara sakince yaklaşarak çözüm arayacaksınız.





İKİZLER: BUGÜN kendinizi farklı bir statü alanı içinde çalışırken bulabilirsiniz. Becerikli ve akıllıca davranmalı ve şartlarınızı karşı tarafın istekleri doğrultusunda değerlendirmelisiniz.





YENGEÇ: BİRÇOK romantik fırsat önünüze geliyor.

İlişkilerinize sanatsal ve uyumlu bir şekilde yaklaşacaksınız. Bugün gizemli olayların peşine düşerek, çözümleyici tarafınızı tatmin edebilirsiniz.





ASLAN: ÖNEMSİZ şeylerin üzerinde fazla duruyorsunuz.

Düşüncelerinizi toplama konusunda zorluk yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınızın davranışlarını eleştirmemelisiniz.

Engeller sizi pes ettirmesin.





BAŞAK: BUGÜN tavırlarınızla çevrenizde üstün bir imaj yaratıyorsunuz. Şartlarınızı zorlamayı seviyorsunuz ama hiç kimseye hesap vermek istemediğiniz için, yargılanmayı göze almalısınız.





TERAZİ: İLİŞKİLERİNİZİ sorgulamaya başladınız.

Çevre koşullarının yarattığı zoraki ortamlardan uzak kalmak istiyorsunuz.

Düşüncelerinizle yalnız kalmak isteyişinizi çevrenize anlatmanız çok zor.



AKREP: BUGÜN, uğraş verdiğiniz alanda kendi kendinize sabrı empoze edin. Ya da yakın çalışma arkadaşınızın yardımını isteyin veya kısa süreli olarak faaliyet konunuzu ona devredin ve dinlenin.





YAY: SİZİ aşan sıra dışı konular üzerinde çalışmayı seviyorsunuz. Yaratıcılığınız engellendiği zaman başarılı olmanız mümkün değil. Bugün duygusal konuları arkadaşlarınızla paylaşacaksınız.





OĞLAK: BUGÜN sıra dışı davranışlarınızla güçlü bir performans sergiliyor ve arkadaşlarınızın hayretler içinde kalmasına neden oluyorsunuz. Çevrenizi sorgulamayı seviyorsunuz.





KOVA: FEVRİLİĞİNİZ nedeniyle sizi uyaranların sözlerine aldırmamak gibi bir probleminiz var. Tahmin etmediğiniz noktalardan gelen hatanın boyutu küçük olsa da düzeltme süresini uzatıyorsunuz.



BALIK: FİNANS konuları ile ilgili öngörülerde partnerinizin fikirlerini de almanız olumlu olacak. Maddi risklere girmemek için, inatçı tarzınızdan vazgeçin. Bugün ayrıntılar ve sezgiler önem kazanacak.