



EVİNE DÖNÜYORDU

H.M., 18 yaşından bu yana aynı mahallede oturdukları F.V., tarafından sık sık rahatsız ediliyordu. Üstelik F.V., genç kadını ailesinden defalarca istedi ancak genç kadının istememesi üzerine bu istek gerçekleşmedi. H.M. daha sonra şu an evli olduğu H.M. ile dünyaevine girdi. Aradan 29 yıl geçmesine rağmen F.V.'nin sözlü ya da fiziksel tacizleri sürdü.