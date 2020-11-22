Aşk gezegeni Zühre geçmişi hatırlatacak! Günlük burç yorumları! 22 Kasım 2020 burç yorumları ne diyor?

2020 yılı, sıradan olmayan olaylarla çaldı kapımızı. Eşi benzeri olmayan süreçlerden geçtik. Venüs ise bu zor süreçleri ardımızda bırakmaya hazırlanan biz insanoğlu için gökyüzünde yellerini estirmeyi planlıyor. Su burcunda seyreden Zühre yani aşk gezegeni Venüs, kalbimizdeki çatlakları onarmak için bize zaman tanımayacak.
Venüs Akrep burcundayken hangi duyguları yoğunlukta hissedeceğiz?
Hızlı cevap verme
Sahiplenme
Yoğunluk
Kıskançlık
Merak
Alınganlık:Gök kubbe bugünün sıradan bir tarih olmayacağını söylüyor. İlişkilerimize olan ilgimiz güçlenmekle kalmayıp, radikal kararlara da ev sahipliği yapacak. Evlilikler ve yuvalar önemli sınavlar vermeye hazırlanırken, kendimizi yıprattığımız konuları görebileceğiz. İlişkilerinde sorun yaşayanları, aşkta istediğini bulamayanları, kalbinde gizli çekmeceleri olanları ve pot kırmak istemeyenleri konuşturacak aşkın gezegeni.
VENÜS GEÇMİŞİ HATIRLATACAK
Yüzümüzdeki hüznü alacak.
Bize geçmişi hatırlatacak.
Gittiğimiz yolları, verdiğimiz kararları düşündürecek.
Geçip giden yılların arkasından bakarken ne gibi mücadeleler verdiğimizi gösterecek. Venüs, Akrep burcunda süzülürken bizlere sevmenin aslında sanıldığı kadar kolay olmadığını, bu sene diğer senelerden daha az sevip sevildiğimizi hatırlatacak. Öfkemizin sınırlarının olmadığını da hissettirecek bizlere. Ne olursa olsun yüzümüzdeki gülümsenin en büyük hazinemiz olduğunu göreceğiz. Çevremizle olan uyumumuza odaklanacağız. Sonuç olarak Venüs'ün Akrep burcuna geçişi daha meraklı, daha hararetli konuşmalara imza atmamıza sebep olabilir.
ASTROGÜNDEM:
Merkür-Mars zıtlaşması yeni partilerin eski siyasetçilerle olan ilişkilerini ortaya çıkarırken gündem değişebilir. 20 Ekim 1964 Doğumlu Ay burcu Koç olan ABD'nin ilk siyahi kadın başkan yardımcısı Kamala Harris kamuoyundan ilk eleştirilerini alabilir.
KOÇ: Bugün üst düzeyde kişilere fikirlerinizi kabul ettireceksiniz. Aile içinde bazı anlaşmazlık konusu olan ve aslında çok kolaylıkla halledilebilecek konuda detayları konuşacaksınız.
BOĞA: Duygusal ilişkilerinize rest çekseniz bile aşktan kopmanız kolay olmayacak. Sadece keyifli günler geçirirken, bu beraberliklerinizden çok şey beklememelisiniz.
İKİZLER: Bu hafta maddi konularda iş imkanlarınız artıyor. Organizasyon çalışmalarından küçük ölçülerde para kazanabilirsiniz. Kafanızda şekillendirdiğiniz isteklerinizi gözden geçirmelisiniz.
YENGEÇ: Ortaklarınızla birlikte, riskli kararlara imza atacaksınız. Ani heyecanlarınıza kapıldığınız zaman, bir sonraki adımınızda yanılgı yaşıyorsunuz. İddiacı yapınız çevrenizle çelişkilisiniz.
ASLAN: Çevrenizdeki kişilerin fikirlerinden yararlanmak istediğiniz bir gün içindesiniz. Değişik düşüncelerden yola çıkarak sonuca daha fazla yaklaştığınızı görmekten mutlu olacaksınız.
BAŞAK: Maddi konuların üstesinden gelebilmek için, bazı planlara ihtiyacınız var. Harcamalarınıza belli bir disiplin getirmeli ve karşınıza çıkan ani fırsatlardan faydalanmalısınız.
TERAZİ: Bugün ailenizin istekleri karşısında bocalamalar yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınızı kıracak konuşmalar yapmamalısınız. Enerjinizin üstünde hareket ettiğiniz zaman asabileşiyorsunuz.
AKREP: Bugün yalnızlık ve duygusal yanınız çok güçlü. Anlaşılmadığınızı zannederek, arkadaşlarınızın kalbini kırabilirsiniz. Uzun süredir tanıştığınız biri ile her an duygusal anlar yaşayabilirsiniz.
YAY: Bugün çalışma yaşantınızla ilgili bazı pürüzler yaşayabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamlarda hoşnutsuzluklar söz konusu. Sorumluluk duygunuza rağmen, bazı zorluklar yaşıyorsunuz.
OĞLAK: Hırslarınızın sizi esir almasına izin vermediğiniz zaman, kendinizi son derece huzurlu ve rahat hissediyorsunuz. Bugün, mesleki anlamda başarınızı ön plana çıkarmak isteyebilirsiniz.
KOVA: Bugün, yalnız kalma ihtiyacı içindesiniz. Daha dingin düşünmek istiyorsunuz. Özgüveninizin yüksek olduğu bir gün ve dostlarınızın desteğiyle planladığınız aktiviteleri gerçekleştireceksiniz.
BALIK: Partnerinizin duygusal yaklaşımları kafa karıştıracak. Aranızda sorun haline gelen güven konularını tekrar konuşmalısınız. Fikirlerine önem verdiğinizi ona hissettirmeli, onayını almalısınız.