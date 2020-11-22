Aşk gezegeni Zühre geçmişi hatırlatacak! Günlük burç yorumları! 22 Kasım 2020 burç yorumları ne diyor?

KOÇ: Bugün üst düzeyde kişilere fikirlerinizi kabul ettireceksiniz. Aile içinde bazı anlaşmazlık konusu olan ve aslında çok kolaylıkla halledilebilecek konuda detayları konuşacaksınız.





BOĞA: Duygusal ilişkilerinize rest çekseniz bile aşktan kopmanız kolay olmayacak. Sadece keyifli günler geçirirken, bu beraberliklerinizden çok şey beklememelisiniz.





İKİZLER: Bu hafta maddi konularda iş imkanlarınız artıyor. Organizasyon çalışmalarından küçük ölçülerde para kazanabilirsiniz. Kafanızda şekillendirdiğiniz isteklerinizi gözden geçirmelisiniz.





YENGEÇ: Ortaklarınızla birlikte, riskli kararlara imza atacaksınız. Ani heyecanlarınıza kapıldığınız zaman, bir sonraki adımınızda yanılgı yaşıyorsunuz. İddiacı yapınız çevrenizle çelişkilisiniz.





ASLAN: Çevrenizdeki kişilerin fikirlerinden yararlanmak istediğiniz bir gün içindesiniz. Değişik düşüncelerden yola çıkarak sonuca daha fazla yaklaştığınızı görmekten mutlu olacaksınız.





BAŞAK: Maddi konuların üstesinden gelebilmek için, bazı planlara ihtiyacınız var. Harcamalarınıza belli bir disiplin getirmeli ve karşınıza çıkan ani fırsatlardan faydalanmalısınız.



TERAZİ: Bugün ailenizin istekleri karşısında bocalamalar yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınızı kıracak konuşmalar yapmamalısınız. Enerjinizin üstünde hareket ettiğiniz zaman asabileşiyorsunuz.



AKREP: Bugün yalnızlık ve duygusal yanınız çok güçlü. Anlaşılmadığınızı zannederek, arkadaşlarınızın kalbini kırabilirsiniz. Uzun süredir tanıştığınız biri ile her an duygusal anlar yaşayabilirsiniz.



YAY: Bugün çalışma yaşantınızla ilgili bazı pürüzler yaşayabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamlarda hoşnutsuzluklar söz konusu. Sorumluluk duygunuza rağmen, bazı zorluklar yaşıyorsunuz.





OĞLAK: Hırslarınızın sizi esir almasına izin vermediğiniz zaman, kendinizi son derece huzurlu ve rahat hissediyorsunuz. Bugün, mesleki anlamda başarınızı ön plana çıkarmak isteyebilirsiniz.



KOVA: Bugün, yalnız kalma ihtiyacı içindesiniz. Daha dingin düşünmek istiyorsunuz. Özgüveninizin yüksek olduğu bir gün ve dostlarınızın desteğiyle planladığınız aktiviteleri gerçekleştireceksiniz.





BALIK: Partnerinizin duygusal yaklaşımları kafa karıştıracak. Aranızda sorun haline gelen güven konularını tekrar konuşmalısınız. Fikirlerine önem verdiğinizi ona hissettirmeli, onayını almalısınız.