Astrogündem: Türkiye'nin ilk özel televizyon kanalı olan 7 Mayıs 1990'da Satürn Oğlak döngüsünde kurulan ve burcu Boğa olan kuruluşlu Star TV'nin kaderi yeniden yazılırken Türk medyasında önemli değişimleri art arda yaşayabiliriz. Gazeteciler konuşulacak.
GÜNEŞ GÜÇLÜ OLDUĞU ATEŞ BURCUNDA
Yaşamlarımızı simgeleyen güneş, güçlü olduğu burçlardan birisi olan Yay burcuna bundan iki gün sonra geçerken yaşamlarımızdaki dönüm noktalarından kesitler verebilir bizlere.
KOÇ: BU dönem arkadaş çevrenizde size destek verecek özel dostlarınızla bir arada olacaksınız. Yaşam kalitenizi düşürmemek için, dostlarınızı da bu yönde seçmek istemeniz saygı görüyor.
BOĞA: İLETİŞİMDE olacağınız arkadaşlarınızla bugün ortak çalışmalar ve önemli konular gündeme gelecek. Çevrenizle yoğun iletişim içinde olacaksınız. İş arkadaşlarınızla takışmamaya çalışmalısınız.
İKİZLER: BU dönem iş ve ortaklık tekliflerine açıksınız. Onların spontane kullandıkları sözcükler sizi üzerken, canınızın sıkılmasına neden olacak ve o ana kadar aklınıza gelmeyen konuları da düşündürtecek.
YENGEÇ: BU sıralar dengeli ve mantıklı olacaksınız.
Yeni projeler doğrultusunda, değişik organizasyonlar ortaya çıkarken, sizi destekleyen kişilerle bir arada olacağınız günler olacak. Yaşamın tadını çıkartın.
ASLAN: OLDUKÇA keyifli anlar geçireceksiniz.
Kendinizi şımartın, hayatın zevklerine varın. Fiziksel anlamda kendinizi enerjik hissedeceğiniz için, çılgın aşk kaçamaklarına da hazırlanmalısınız.
BAŞAK: BİRİYLE özel duygular paylaşabilirsiniz.
Arkadaşlık ilişkilerinize yargılayıcı bakmamalısınız. Onların fikirlerini beğenmeyebilirsiniz. Oysa, enerji yüklü ve güçlü bir potansiyele sahipsiniz.
TERAZİ: KARASIZ kaldığınız arkadaşlarınızdan yardım alacaksınız. Güçlü duyguların sizi yakmasına izin vermeyin. Hırslarınız yaşamınız yönlendirecek ve amaçlarınıza ulaşmak için ılımlı adımlar atacaksınız.
AKREP: KARŞI cinsle birlikte yapacağınız çalışmalarda kendinizi güçlü hissedecek ve kişiliğinizin takdir edilmesi hoşunuza gidecek. Yaptığınız her iş ses getirirken, davranışlarınız takdir görecek.
YAY: HAKSIZLIKLAR konusunda adaletli davranışlarınızla dikkat çekeceksiniz.
Arkadaşlarınızın gizli destekleri, sizin bilgilerinizle birleşecek ve yeni pozisyon kazandıracak çalışmalar ortaya çıkaracak.
OĞLAK: BUGÜN tepkilerinizi dengelemelisiniz.
Bazı gizli konuların açığa çıkması çözüm yollarını da beraberinde getirecek. Eski hatalarınızın, tekrar sizi rahatsız etmesini engellemek sizin elinizde unutmayın.
KOVA: BUGÜN riskler konusunda temkinli davranmalısınız.
Yeteneklerinizi baskı altında tutmamalı ve yapmanız gereken hamleleri akıllıca yapmalısınız. Bu dönemde; huzursuz bir kişilik sergileyebilirsiniz.
BALIK: BUGÜN iletişim konusunda oldukça başarılı işler çıkaracaksınız. Çevrenizdeki iş arkadaşlarınızla disiplin konusunda sorunlar yaşayacaksınız. Farklı hareket ediyor ve duruma hakim oluyorsunuz.