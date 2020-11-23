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    • 23.11.2020 09:16
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    Saçlarını boyatmak için kuaföre gitti kafatası derisi yandı

    'de saçlarını boyatmak için kuaföre giden 31 yaşındaki A. 2,5 saatlik işlemin sonucu istediği sonucu elde edemedi. Saçları bir kez daha boyanan genç kadının kafasından yanık kokuları geldi. Kafatası derisinin yandığını anlayan Selda A. kuagör sahibi ve sorumlulardan şikayetçi oldu.

    Kuaföre gitti hayatının şokunu yaşadı

    Sabah gazetesinin haberine göre; saçlarını boyatmak için kuaföre giden genç kadın hayatını şokunu yaşadı. 31 yaşındaki Selda A., geçtiğimiz günlerde İstanbul Cihangir'de bulunan bir kuaföre gitti. Saçlarının arasına gri renk yaptırmak istedi. Yaklaşık 2,5 saat süren işlem sonrası saçları istediği gibi olmadı. Turuncu renk olan saç uçları, pembe rengi almıştı.

    KAFATASINI YAKTI
    Tekrar kuaför koltuğuna oturan genç kadın yapılan yeni uygulama sırasında yanık kokuları almaya başladı. Saçına uygulanan işlemler sonrasında ağlamaya başlayan genç kadından iddiaya göre bir de işlem ücreti alındı.



    Saçlarını yandığı için ağlayan genç kadın kuaförden uzaklaşıp bir hastaneye gitti. Hastanede yapılan işlemde Selda A.'nın kafatası derisinin yandığı belirlendi. Hastaneden aldığı raporla birlikte polis merkezine giderek şikâyetçi olan mağdur kadının ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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