"BİR DAKİKA İÇİNDE HER YERE YAYILMIŞ"

Görüntüleri çeken Uğur Turgut da "O gün temizlik yapıyorduk. Emre'ye 'Kazana gir de video çekelim' dedim. Emre üzerindeki kıyafetleri çıkarıp iç çamaşırlarıyla dezenfektan kazanına girdi ben de videoya çektim. Süt ile banyo yapmadı süt lekesi olan dezenfektan kazanında banyo yaptı. Aynı gün tiktok adlı uygulamada videoya düzenleme yaptım. Videoyu yaklaşık bir dakika içinde silmiştim. Polis beni arayınca videonun yayıldığını anladım" dedi.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; savcılığın yürüttüğü soruşturmada banyo yapılan kazanda süt mü yoksa dezenfektan mı olduğuna dair bilirkişi raporu da alınacak. Soruşturma devam ediyor.