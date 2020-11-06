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    • 06.11.2020 20:35
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    'da sanayi kuruluşlarında çalışanların mesai saati nasıl düzenlenecek? Valilik açıkladı

    Valiliği, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarında mesai saati başlangıcı 07.00 olmak kaydıyla çalışma bitiş saatlerini belirleme yetkisinin firmaların takdirinde olduğunu duyurdu.

    AA
    İstanbul Valiliği'nden mesai saati açıklaması

    Valiliği, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarında mesai saati başlangıcı 07.00 olmak kaydıyla çalışma bitiş saatlerini belirleme yetkisinin firmaların takdirinde olduğunu duyurdu.

    nden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 4 Kasım 2020 tarih ve 100 sayılı kararının 4. maddesinde organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşları için mesai başlangıç ve bitiş saatlerinin 07.00-16.00 olarak düzenlendiği belirtildi.

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    Açıklamada, "Mesai saati başlangıcının 07.00 olması kaydıyla fazla mesai veya vardiyalı çalışma yapmak isteyen firmalarımızın mesai bitiş saatlerini belirleme yetkisi kendi takdirlerindedir." ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Yaşam İstanbul'da sanayi kuruluşlarında çalışanların mesai saati nasıl düzenlenecek? Valilik açıkladı