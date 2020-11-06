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    • 06.11.2020 21:25
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    'dan "" için başsağlığı mesajı

    Başkan 'ın eşi , 74 yaşında hayatını kaybeden Türk sanat müziği bestecisi için taziye mesajı yayımladı.

    Emine Erdoğan'dan Timur Selçuk mesajı

    Başkan 'ın eşi , 74 yaşında hayatını kaybeden Türk sanat müziği bestecisi için taziye mesajı yayımladı.

    Emine Erdoğan'ın Twitter hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeler yer aldı:

    "Ülkemizin yetiştirdiği büyük değerlerden Timur Selçuk'u kaybetmiş olmaktan büyük üzüntü duydum. Şarkıları, gençliğimizin sesiydi. Selçuk'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Bu vesile ile değerli bestekarımız Münir Nurettin Selçuk'u da rahmetle yad ediyorum."

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    Haberler Yaşam Emine Erdoğan'dan "Timur Selçuk" için başsağlığı mesajı