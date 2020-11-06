İddianamedeki ifadesinde olay günü Hatice Ç.'nin evine önce kendisinin gittiğini 10 dakika sonra da Resul Keskin'in geldiğini belirten Zafer Kara, "Resul eve geldikten sonra Hatice Ç., Resul'ün hazırladığı kahveyi içti. Sarılarak öpüşmeye başladılar. Hatice Ç. fenalaşarak, 'Bana ne yaptın?' dedi. Resul, Hatice Ç. ile odaya giderek ilişkiye girdi. Beni çağırdı, ben de ilişkiye girdim. Bana 'Yeter artık bu kadar' dedi. Ben odadan çıktıktan sonra Resul tekrar odaya girdi ve çırpınma sesleri geldi. Odanın kapısını açtım. Resul'a ,'Sen ne yapıyorsun?' diye sordum. Resul, Hatice Ç.'ye sert bir şekilde vurdu. Bana 'O alışık böyle şeylere, daha önce de yaptım sen karışma' dedi. Resul yarı baygın haldeki kadına iki kez daha vurdu. Odadan çıktıktan sonra Resul kadının cep telefonunu aldı. 'Onda para çok, o kendine yeni bir telefon alır' dedi ve evden ayrıldık" dedi.

'EVDE YALNIZ BIRAKTIĞI İÇİN İÇİ RAHAT ETMEDİ'