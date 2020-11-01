BU ÇETİN GÜNLERİ TEZ ZAMANDA ATLATACAĞIZ

İzmir'de olan son olaylar bizi çok üzdü. Kardeşlerimize canlarımıza Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Bir millet iki devlet olarak bu çetin günleri tez zamanda atlatacağız.

Kardeş ülke olarak hep yanınızdayız biz bir millet iki devletiz.

KENDİ DERDİMİZİ UNUTTUK

Sizin acınız bizim acımızdır. Her zaman manevi desteğe hazırız. Haberi aldığımızdan beri kendi derdimizi unuttuk sizin acınıza üzülüyoruz. Destek olmaya çalışıyoruz. Sizin acınız bizim acımızdır. Her zaman manevi desteğe hazırız. Haberi aldığımızdan beri kendi derdimizi unuttuk sizin acınıza üzülüyoruz. Destek olmaya çalışıyoruz.