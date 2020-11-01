İzmir'de yaşanan deprem sonrası Türkiye'ye en büyük destek kardeş ülke Azerbaycan'dan geldi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Erdoğan'ı arayarak desteklerini iletirken, Azerbaycan halkı da duygularını A Haber'e anlattı. Detayları A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak aktardı.
Çok çok üzüldüm. Başlarına gelenlerden dolayı çok üzüldüm. Onlar bizim Türk kardeşlerimiz, yardımcılarımız, Allah onların da yardımcısı olsun.
BU ÇETİN GÜNLERİ TEZ ZAMANDA ATLATACAĞIZ
İzmir'de olan son olaylar bizi çok üzdü. Kardeşlerimize canlarımıza Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Bir millet iki devlet olarak bu çetin günleri tez zamanda atlatacağız.
Kardeş ülke olarak hep yanınızdayız biz bir millet iki devletiz.
KENDİ DERDİMİZİ UNUTTUK
Sizin acınız bizim acımızdır. Her zaman manevi desteğe hazırız. Haberi aldığımızdan beri kendi derdimizi unuttuk sizin acınıza üzülüyoruz. Destek olmaya çalışıyoruz. Sizin acınız bizim acımızdır. Her zaman manevi desteğe hazırız. Haberi aldığımızdan beri kendi derdimizi unuttuk sizin acınıza üzülüyoruz. Destek olmaya çalışıyoruz.
İÇİMİZ YANDI
Dün Türkiye'de yaşanan olay bizi çok üzdü. Biz Azerbaycan halkı Azerbaycan gençleri olarak kalbimiz kırıldı, içimiz yandı.
Canınız canımız kanınız kanımızdır, Azerbaycan devleti ve halkı her zaman Türkiye'nin yanındadır. Ve size olan desteğimizi her zaman dile getiriyoruz.
Kardeş ülkede olan bu deprem hepimizi üzdü. Biz ölenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara şifa diliyoruz. Onlar bizim zor günümüzde nasıl yanımızda olduysa biz de bir ülke olarak her zaman onların yanındayız.
Biz de perişan olduk. Türk kardeşlerimize Allah'tan sağlık diliyoruz. Onlar bizim kan kardeşimizdir her işimizde yardım ediyorlar, savaşta bile bize destek oluyorlar Allah'tan onlara güzel günler diliyoruz.
Biz Ermenilerin faciasıyla yüz yüzeyiz sizde deprem oldu başınız sağ olsun. Ölenlere rahmet diliyorum. İnşallah bir daha yaşanmaz. Aynı şeyleri farklı sebeplerle yaşıyoruz Allah Türk milletinin yardımcısı olsun.